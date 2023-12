OCI Aandelen Herstellen Sterk op Damrak na Impactvol Verkoopnieuws

Leestijd: < 1 minuut

Bij de opening van de Amsterdamse beurs op maandagochtend was er direct een opmerkelijke beweging te zien bij kunstmestfabrikant OCI. Het bedrijf, gesteund door de Egyptische miljardair Nassef Sawiris, herstelde een aanzienlijk deel van het forse verlies dat het op vrijdag had geleden.

Dit herstel volgde op het nieuws dat OCI het Amerikaanse bedrijf IFCO verkoopt aan Koch, een groot conglomeraat, voor een indrukwekkend bedrag van 3,6 miljard dollar. Na deze aankondiging steeg de waarde van het aandeel met ongeveer 10 procent.

Deze verkoop is niet de enige recente activiteit van OCI; het bedrijf maakte ook de verkoop van een belang in dochteronderneming Fertiglobe bekend. Deze aankondiging werd vorige week echter niet positief ontvangen door beleggers, wat resulteerde in een aanzienlijke daling van 13 procent. Desondanks is OCI nog steeds ruim 4 miljard euro waard op de beurs.

Op de Europese beurzen heerst over het algemeen een negatieve stemming,…