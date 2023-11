Obligaties of aandelen – CashCow.nl

In een wereld waarin hogere rentes voor langere tijd een feit worden, krijgen kapitaalmarktdeelnemers te maken met een nieuwe beleggingsrealiteit met complexe implicaties en uitdagingen. Bijvoorbeeld waarin beleggen: in obligaties of in dividendstrategieën? Thomas Meier, beheerder van het Mainfirst Global Dividend Stars fonds geeft zijn Visie.

Tegen de achtergrond van deze veranderende beleggingsrealiteit worden vastrentende alternatieven voor aandelen steeds populairder. De geld- en obligatiemarkten bieden nominale rentes naar waar spaarders de afgelopen jaren zo naar verlangd hebben. Het reële rendement, d.w.z. de voor inflatie gecorrigeerde inkomsten, wordt echter vaak over het hoofd gezien. Zelfs bij de huidige obligatierendementen resulteert aanpassing voor inflatie in een reëel verlies aan koopkracht.

Als we de rendementen van obligaties en dividenden met elkaar vergelijken, is het enorme verschil van de afgelopen jaren aanzienlijk kleiner geworden in het voordeel van…