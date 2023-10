Objecten verwijderen in Google Foto’s met de Magische Gum

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Heb je dé vakantiefoto van je leven genomen, maar zie je op de achtergrond een persoon die je foto verpest? Geen paniek, haal je gewoon weg met de Magische Gum in Google Foto’s. Iedere vakantie gebeurt het wel: je gaat naar een toeristische trekpleister waar je een foto wil nemen om al je vrienden jaloers te maken. Er zijn helaas heel wat toeristen aangetrokken door die ene plaats en het wordt haast onmogelijk om een foto te nemen zonder 523 andere mensen op de achtergrond. Gelukkig heeft Google daar iets op gevonden, met name de Magische Gum. Voor maar 1,99 euro per maand kan die van jou zijn.

STAP 1 / Google One-abonnement afsluiten

De Magische Gum vind je in Google Foto’s. Het is echter geen gratis feature (tenzij je een Google Pixel 6 of nieuwer hebt) en maakt deel uit van het Google One-abonnement….