NVIDIA slaat homerun ver het stadion uit

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden









Beleggers keken net zo reikhalzend uit naar de kwartaalcijfers van Nvidia als kinderen naar de intocht van Sinterklaas. De Amerikaanse maker van de veelgevraagde grafische kaarten stelde niet teleur: de omzet in het derde kwartaal van 2023 verdrievoudigde jaar-op-jaar (zie grafiek). Beleggers koesteren nu de hoop dat de producten van Nvidia de productiviteit in de brede wereldeconomie naar een hoger plan zullen trekken. Vooralsnog is die droom springlevend.

Winst per aandeel schiet omhoog





Nvidia overtrof in het derde kwartaal de verwachtingen van analisten met een ruime marge. De omzet kwam uit op $18,12 miljard, terwijl $16,18 miljard werd verwacht. De winst per aandeel arriveerde op $4,02, ruim boven de voorspelling van $3,37. Voor het…