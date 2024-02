Nvidia maakt de hype waar – deze 5 grafieken…

Nvidia (NVDA), het populairste aandeel op Wall Street, blijft maar stijgen. De chipmaker en boegbeeld van de hausse op het gebied van kunstmatige intelligentie rapporteerde opnieuw een kwartaal met uitstekende resultaten en beter dan verwachte vooruitzichten, waardoor het aandeel de afgelopen weken met 8,5% steeg. Na deze resultaten hebben de aandelenanalisten van Morningstar hun schatting van de reële waarde van Nvidia-aandelen verhoogd van $480 naar $730. De aandelenkoers van Nvidia is dit jaar tot dusver met 60% gestegen, na een stijging van maar liefst 239% in 2023.

“Dit is niet het pad van een typisch bedrijf”, zegt aandelenstrateeg Brian Colello van Morningstar. “Het bedrijf heeft in slechts een paar kwartalen een opmerkelijke transformatie doorgemaakt.” Het is zeer ongebruikelijk “voor een groot gevestigd bedrijf om 300% per jaar te groeien, en zelfs 500% per jaar in bepaalde bedrijfsdelen”, voegt hij eraan toe. De ongekende groei van Nvidia heeft Wall Street-veteranen…

