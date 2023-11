Nvidia | Groei houdt aan bij techbedrijf

Nvidia breide een vervolg aan de goede gewoonte om veel beter te presteren dan de consensusverwachtingen. In de drie maanden tot 29 oktober, het derde kwartaal van het boekjaar 2024, steeg de omzet naar $18,1 mrd of $ 2 mrd beter dan verwacht. Dat was 34% meer dan in het tweede kwartaal en ruim drie keer zo veel dan in dezelfde periode een jaar eerder.



AI-rugwind

Die explosieve groei was grotendeels te danken aan de afdeling Data Center, waar de omzet ($14,5 mrd) 41% hoger lag in het tweede kwartaal en zelfs 279% hoger op jaarbasis. Kunstmatige intelligentie (AI) neemt een hoge vlucht en de grote cloudproviders (Amazon, Alphabet, Microsoft) moeten daardoor fors…