Nvidia 2023 vs Cisco 1999: herhaalt de geschiedenis…

Baanbrekende producten die een golf van transformatieve technologie teweeg brengen. Duizelingwekkende groei en een torenhoge winstmarge. Aandelenkoersen schieten omhoog. Deze beschrijving doet denken aan halfgeleiderontwerper Nvidia, het aandeel dat zijn koers in het afgelopen jaar zag verdrievoudigen.

Maar ze zouden ook van toepassing kunnen zijn op Cisco Systems n de jaren negentig. En het lot van Cisco biedt beleggers een waarschuwend verhaal. Nadat het bedrijf in 1990 naar de beurs ging, stegen de aandelen van Cisco in tien jaar meer dan duizendvoudig en bereikten op 27 maart 2000 een hoogtepunt van $80. Maar daarna werden de aandelen zwaar getroffen door het uiteenspatten van de internetzeepbel. De koers kelderde naar een dieptepunt van $8,60 op 8 oktober 2002.

Ruim twintig jaar later heeft Cisco zijn hoogtepunt van maart 2000 nog steeds niet bereikt. De afgelopen tien jaar heeft het aandeel een rendement van 11% per jaar behaald, in lijn met de Morningstar US Market Index…

Lees verder bij www.morningstar.nl