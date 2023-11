Nummerherkenning afzetten: blijf anoniem tijdens het bellen

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

In een tijd waarin privacy cruciaal is, willen velen de controle behouden over wat ze delen, zelfs tijdens telefonische communicatie. Het nummerherkenning afzetten is een manier om je identiteit te beschermen en anoniem te blijven terwijl je belt.

Waarom nummerherkenning afzetten?

Het is toch praktisch om te zien wie belt? Door dit uit te schakelen, behoud je controle over je privacy en voorkom je dat je nummer zichtbaar is voor anderen.

Stappen om nummerherkenning uit te zetten

Mobiele providers

Telenet: Geef *31 in met daarachter het nummer dat je wilt bellen.

Proximus: geef *31*telefoonnummer# in en bel anoniem.

T-Mobile: bel bijvoorbeeld *31# vóór het nummer dat je wilt bellen.

Vodafone: gebruik #31# vóór het nummer om anoniem te bellen.

iPhone

Om de nummerherkenning op je iPhone te…