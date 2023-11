Nuki Smart Lock 4.0 werkt met Matter over Thread (in 2024)

Nuki Smart Lock 4.0

Uiterlijk lijken ze sterk op de voorgangers, maar de vierde generatie slimme sloten van Nuki krijgen toch een aardige upgrade. Met Matter en Thread zijn ze klaar voor integratie in moderne smart homes.

Nuki is een van de bekendere leveranciers van slimme sloten, die je met behulp van een app kunt openen. We reviewden vorig jaar de Smart Lock 3.0, waar we behoorlijk positief over waren. Nu kondigt het bedrijf de Nuki Smart Lock 4.0 aan. Deze vierde generatie lijkt uiterlijk sterk op de voorloper, maar biedt toch de nodige veranderingen. Aardig detail is dat Nuki wat voordelen biedt voor wie overstapt van een ouder model naar de nieuwste versie.

Nuki Smart Lock 4.0: nu met Matter (en Thread)

Net als de vorige versie komt het Nuki Smart Lock 4.0 in een ‘gewone’ en een ‘Pro’ editie. De laatste heeft ingebouwde wifi, de eerstgenoemde kan alleen met een apart aan te schaffen…