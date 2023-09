Nucor | Dividend Aristocrat krijgt tikje na lagere winstverwachting Q3

Nucor, dat naast fabrikant van staal en staalproducten tevens één van de grootste recylingbedrijven in Noord-Amerika is, verwacht nu een winst van $4,10 tot $4,20 per aandeel voor het derde kwartaal. Dat is fors lager dan de gemiddelde analistenconsensus van $4,58. Aanleiding voor de neerwaartse bijstelling van de winstverwachting van Nucor zijn de lagere prijzen en volumes in de staal- en staalproductensegmenten in combinatie met margedruk in de grondstoffensector.



Voor het vierde kwartaal ligt de analistenconsensus nog somberder meteen voorziene winst per aandeel van $3,50. Dat alles moet over heel boekjaar 2023 resulteren in een ruim 36% lagere winst per aandeel van $18,39 als we afgaan op de actuele inschatting van…