Nu al meer met Rins gesproken dan in vier jaar met Morbidelli

Fabio Quartararo reed in zijn eerste twee MotoGP-seizoenen bij Petronas SRT al aan de zijde van Franco Morbidelli. De Fransman kreeg in 2021 promotie naar het fabrieksteam van Yamaha, waar hij na het vertrek van Maverick Viñales in de laatste vijf races opnieuw gezelschap kreeg van de Italiaan. Eind 2023 kwam de samenwerking ten einde doordat Morbidelli vertrok naar Pramac Ducati, maar van een echte samenwerking is nooit echt sprake geweest. Op persoonlijk vlak verschilden de twee rijders enorm van elkaar en dat had zo zijn weerslag op de manier waarop ze samenwerkten, zo vertelt Quartararo aan Motorsport.com.

“Met Alex voelt het heel goed. Eigenlijk heb ik in één test meer met hem gesproken en contact met hem gehad dan in vier jaar tijd met Morbidelli. Zo denk ik erover en dat is de realiteit”, vergelijkt Quartararo de samenwerking met nieuwe teamgenoot Alex Rins met de werkwijze die hij met Morbidelli hanteerde. Rins kwam over van LCR Honda,…