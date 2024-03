Novo Nordisk beleggersdag: is het aandeel koopwaardig?

Het Deense Novo Nordisk (NOVO B) is uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven in Europa, dankzij het succes van het obesitasmedicijn Ozempic. Het aandeel is dit jaar al met 32% gestegen en is volgens data van Morningstar een van de meest gekochte aandelen door fondsbeheerders in 2024. We kijken naar de waardering en vooruitzichten van het bedrijf in de nasleep van zijn beleggersdag.

De groep mensen met diabetes, blijft maar groeien. En hetzelfde geldt voor het aantal mensen dat obesitas ontwikkelt. Volgens de meest recente schattingen van de Internationale Diabetes Federatie (IDF) hebben wereldwijd inmiddels 540 miljoen mensen diabetes en in 2030 zijn dat er naar verwachting 643 miljoen. Obees zijn sinds 2022 volgens de Wereldgezondheidsorganisatie inmiddels in totaal één miljard mensen.

Het zijn vanuit maatschappelijk perspectief natuurlijk dramatische getallen. Maar kijk je wat ze betekenen voor een farmareus als Novo Nordisk, die middelen voor zowel obesitas als diabetes…

