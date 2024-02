NOS Journaal-trio Iris de Graaf, Saïda Maggé en Afke Boven kruipen dicht tegen elkaar in de studio

Het journaal wordt dankzij deze dames toch altijd een stukje interessanter om te kijken. Nu ze zo tegen elkaar aankruipen, heb je helemaal een mooi beeld.

Bij de NOS weten ze wel hoe ze hun nieuwslezers uit moeten kiezen. Want alle dames die achter de desk staan bij het journaal zien er natuurlijk erg goed uit. De mooie vrouwen die Nederland van hun nieuws voorzien zijn Iris de Graaf, Saïda Maggé en Afke Boven. en dit trio aan vrouwen stond laatst vrolijk met elkaar op de foto. Dat zag er toch een partij goed uit. Met zijn drieën wisten ze heel Nederland in één keer te betoveren. Ze hadden hun kleding ook goed op elkaar afgestemd, want ze droegen alle drie wat anders moois, in een ander kleurtje. Zo ziet de foto van de dames er wel heel erg fleurig uit.

