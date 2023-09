‘Normaal ben ik er helemaal niet van’

Valentijn Driessen heeft in de podcast Kick-off van De Telegraaf een aan hem toegespeelde complottheorie gedeeld. Ajax, René Zegerius, Dilan Yesilgöz-Zegerius en Pier Eringa hebben een hoofdrol in deze theorie.

René Zegerius, de man van VVD-premierskandidaat Dilan Yesilgöz-Zegerius, werd deze week samen met acht andere leden voorgedragen voor de bestuursraad van Ajax. Waar Zegerius komt, vertrekt mogelijk Pier Eringa. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt genoemd als de mogelijke opvolger van politiekorpschef Henk van Essen.



“Ik kreeg een complottheorie toegespeeld over onder meer Zegerius, de man van de premierskandidaat van de VVD. Hij komt natuurlijk waarschijnlijk in de bestuursraad van Ajax. De tegenzet zou zijn dat Pier Eringa misschien wel naar de politie gaat. Hij wordt benoemd of aangesteld door de minister van Justitie en Veiligheid (Yesilgöz-Zegerius, red.)”, aldus Driessen. “Het complot zou zijn dat Ajax…