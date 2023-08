Noorse toezichthouder gaat dagelijks bijna €90.000 aan boetes uitdelen aan Meta

Eerder vorige maand berichtte POLITICO al dat de Noorse toezichthouder Meta (moederbedrijf van onder andere Facebook) een verbod had opgelegd betreffende het verzamelen van persoonlijke data voor gericht adverteren. De toezichthouder meent dat het handelen van Meta in strijd is met de privacywetgeving en maakte ook direct bekend dat verdere overtredingen zwaar beboet zouden worden. Meta heeft kennelijk geen boodschap aan dergelijke dreigementen. Het resultaat is nu dat het bedrijf met ingang van 14 augustus dagelijks zo’n € 90.000,- boete krijgt tot het gehoor geeft aan het verbod.

Gedragsgericht adverteren is in strijd met de privacywetgeving

Meta, net als de meeste social media bedrijven, verzamelen een hele hoop gegevens. Deze gegevens worden verkocht aan adverteerders, of zelf gebruikt voor de eigen reclamehandel. Datatilsynet, de Noorse waakhond, is van mening dat de manier waarop Meta dit doet in strijd is met de wet. Meta verzamelt bijvoorbeeld…