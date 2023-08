Nooit zo goed gevoeld in de Williams

Alexander Albon zat goed in zijn vel in Zandvoort. Op het circuit in de duinen bewees hij, samen met teamgenoot Logan Sargeant, dat Williams het niet alleen maar hoeft te hebben van circuits waar topsnelheid een belangrijke rol speelt. Op zaterdag bereikten beide coureurs Q3, al was Albon de ster van de show met de vierde tijd terwijl Sargeant crashte. Bijna het hele veld begon op de zachte band aan de race in Zandvoort, maar al tijdens de openingsronde viel er flink wat regen. Sommige coureurs kwamen meteen binnen, andere coureurs een ronde later. Albon niet: hij bleef doorrijden op de zachte band, al was de baan duidelijk te nat voor slicks.

Zo verloor Albon veel tijd op de concurrentie, maar kreeg hij met het opdrogen van de baan weer de kans om een inhaalslag te slaan. Hij kwam terug in de top-tien, bleef buiten toen de safety car de baan op kwam vanwege de gecrashte Sargeant en zou pas in ronde 45 van de 72 binnenkomen voor zijn pitstop. Hij ging…