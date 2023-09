Nooit meer een wollige vergadering notuleren?

Veel vergaderingen zijn inefficiënt. Maar waarom? Vaak krijgt een praatgrage collega de schuld. Of die manager die nooit iets inleest. Oftewel: een oorzaak waar je vrijwel niets meer aan kunt doen tijdens de vergadering zelf (zonder de stemming te verlagen).

De werkelijke oorzaak ligt echter ver voor de vergadering: de voorbereiding. Ben je toe aan een vlotte vergadering die doet wat het moet doen? Lees dan vooral verder…

Goede voorbereiding: dé koers van de efficiënte vergadering

De voorbereiding maakt of breekt een vergadering. Het is voor een voorzitter lastig om een groep van meer dan vijf personen te sturen. Als de koers dan verkeerd (of zelfs helemaal niet) wordt uitgestippeld, kan het zomaar zijn dat na afloop een heel andere bestemming is bereikt: geen besluiten, wèl wollige praatjes. Zonde van die waardevolle tijd, toch?

Een concrete agenda

Hoe stippel je de koers dan goed uit? Agendapunten zijn vaak niet concreet genoeg, zoals ‘visie’. Dit is veel te…