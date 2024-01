‘Noodzakelijk om écht een stap te zetten’ – Voetbal International

Ajax versterkte zich in deze transferperiode met voormalig Liverpool-captain Jordan Henderson. De 33-jarige Engelsman debuteerde zaterdagavond nog niet tegen Heracles Almelo , maar is waarschijnlijk volgend weekend voor de topper tegen PSV wel speelklaar. Van ‘t Schip hoopt dat er dan, bij de eerste wedstrijd na de transferdeadline, nog meer versterking is. Zijn boodschap richting de beleidsbepalers was duidelijk na de zege op Heracles.

‘Je ziet vandaag toch dat we kwetsbaar zijn’, vertelde Van ‘t Schip tijdens zijn persconferentie. ‘Versterkingen zijn best welkom. Het liefst hebben we die nu natuurlijk, alleen is dat wel kort dag. Willen we écht een stap maken, dan denk ik dat dat noodzakelijk is. Op sommige posities zijn we dun bezet. Vandaag was er met Bergwijn één ervaren…