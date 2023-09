Nomura | Europese gasvoorraad heeft drie bedreigingen

De Japanse bank Nomura stelt dat de vooruitzichten voor de Europese energiemarkt er dit jaar een stuk beter uitzien dan in de afgelopen winter, toen de gasprijzen door het dak gingen. Europa heeft inmiddels zijn aardgasvoorraden voor de komende wintermaanden voor 90% gevuld. De huidige voorraden dekken daarmee al de helft van de energieconsumptie en zouden zelfs in een scenario dat uitgaat van de koudste winter in de afgelopen vijftien jaar voldoende moeten zijn.

Indien gasimporten en eigen productie op het zelfde niveau liggen als in de vorige winter, dan kan een nieuwe gascrisis worden vermeden, aldus Nomura. Wel is er sprake van een terugloop in de LNG-importen richting Europa en ligt de eigen gaswinning lager, maar dat is volgens de bank wel gedekt.

Toch onderschrijven de…