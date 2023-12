Nog snellere stijging voor Relx

Het aandeel Relx PLC heeft de opwaartse trend naar boven toe verbroken. Dit maakt een nog snellere stijging mogelijk.

Investtech: “De koers is sterk gestegen na een koopsignaal van een rechthoek patroon bij de doorbraak van de weerstand bij 31,19. Het koersdoel van 33,87 is nu bereikt, maar het patroon voorspelt een verdere stijging. Het aandeel heeft steun bij ongeveer 31,00 euro. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een verkoopsignaal. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.”

