Nog maar een weekje tot Zandvoort: De zomerstop tot dusver

Op 27 augustus keert Formule 1 terug naar Nederland. Wie er gaat winnen is bijna niet eens de vraag meer, maar achter Max gebeurt er een hoop. Maar Formule 1 staat tijdens de zomerstop niet stil! Teams gaan terug naar de fabriek om de resultaten door te nemen en de blik naar de toekomst te kijken. Ook de contracten van rijders worden weer onder de loep gelegd. Wie presteert er boven, en wie onder de maat, wiens contract wordt verlengd en wie staat er straks op straat.

Vooralsnog een teleurstellend gebrek aan silly dit silly season

Vorig jaar was er het fiasco voor Alpine die Piastri en Alonso er van door zagen gaan. Vervelend voor Othmar, topvermaak voor de onafhankelijke kijker. Dit jaar zijn er nog geen grote namen over tafel gegaan. De terugkeer van Ricciardo bij Alpha Tauri, wat ten koste ging van onze Nyck, was zeker een verrassing. Maar dat was meer omdat de wissel al voor de zomerstop een feit werd.

De geruchtenmolen is ook verrassend stil. Hamilton heeft…