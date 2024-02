Nog geen touch-down voor AF-KLM

AIR FRANCE -KLM (AF) ontwikkelde zich negatief en daalde 2.2% naar een slot van 11.28 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet lager gesloten sinds november 2023. Het aandeel doorbrak de steun bij 11.53 euro in een kop-schouder patroon. Dit genereerde een verkoopsignaal en een verdere daling tot 9.49 euro in de loop van vier maanden is waarschijnlijk.”

Ik zou niet op een koersdaling willen inzetten, eerder staffelend kopen in een dalende markt voor een zomerse beweging.

