nog geen misbruik vastgesteld door datalek

Er is tot nu toe nog geen misbruik vastgesteld door kwaadwillenden die onterecht gegevens van Nederlanders met een koopwoning in handen hebben gekregen, meldt een woordvoerder van het Kadaster dinsdag. Uitgebreid onderzoek hiernaar loopt volgens hem nog.

Maandag bevestigden het Kadaster en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na berichtgeving van RTL Nieuws dat iedereen toegang kon krijgen tot afgeschermde systemen van het Kadaster waarin namen en woonadressen van mensen met een koopwoning staan. Afgeschermde gegevens zijn alleen bedoeld voor deurwaarders en notarissen, maar door het lek kon iedereen daar zonder controle een account voor aanmaken.

De zegsman van het Kadaster meldt dat inmiddels een verscherpte verificatie is ingevoerd voor nieuwe accounts en dat bestaande accounts ook tegen het licht worden gehouden. “Daardoor kunnen we zekerder zijn dat de persoon aan wie een account wordt verstrekt ook de persoon is waarvoor hij of zij zich…