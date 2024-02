Nóg een rechtszaak: Peter Gillis aangeklaagd door oud-werknemer Samir

Er is weer stront aan de knikker bij de grootste campingbaron van Brabant. Peter Gillis is dit keer aangeklaagd door één van zijn werknemers. Het gaat om horecamanager Samir, wiens gezicht je wellicht herkent van realityshow Massa is Kassa. Samir moest van Gillis doorwerken terwijl hij ziek was en heeft de overuren die hij maakte niet uitbetaald gekregen. Bekrachtigt dit het gerucht dat Petertje een vrek is?

Een woordvoerder van de rechtbank in Eindhoven bevestigt het verhaal aan het AD. Volgens de krant is Samir boos omdat hij zijn overuren nooit uitbetaald heeft gekregen én omdat hij moest doorwerken terwijl hij ziek was.

Werknemer in burn-out

Een beroepscommissie heeft al eerder werk van de zaak gemaakt, maar het oordeel zou door Peter naast zich neer zijn gelegd. Vandaar dat Samir nu naar de rechtbank is gestapt. Het gaat over een periode van zo’n vijf jaar waarin elk jaar tientallen overuren niet uitbetaald…