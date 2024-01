Nog een nachtje slapen over beleggen in Chinese hotels

De Chinese hotelbranche gaat een consolidatiefase in en grote spelers kunnen het zich niet permitteren om achter te blijven.

De grafiek van Fidelity toont zelfs aan dat de vier grootste hotels de komende vijf jaar hun aandeel van het totaal aantal hotelkamers kunnen verdubbelen.

Hoewel de economische omstandigheden in China niet ideaal zijn om een groeistrategie te handhaven, zijn Chinese hotelgiganten zich over het land aan het verspreiden met onder meer nieuwe franchises. Minstens twee van de vier grootste spelers streven naar groei in de dubbele cijfers dit jaar.

Fidelity ziet dan ook een groeiende vraag naar hotelaandelen, met name in franchise hotels, onder Chinese beleggers. De daling van de Chinese huizenmarkt maakt het huren van panden voor hotels goedkoop en daarmee is deze beleggingsstrategie aantrekkelijk. De zwakke Chinese economie drukt op winstmarges en kredietkwaliteit van hotelexploitanten, maar de enorme langetermijnopbrengst van de succesvolle partijen lonkt.

Er zijn…