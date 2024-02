Noah Vahle pakt harige vriend stevig beet: “Stop met groeien!”

Onze presentatrice Noa Vahle shockeert iedereen met deze zin: ”Stop met groeien!”

Noa Vahle laat al haar fans schrikken met haar uitspraak: ”Stop met groeien!” Dat ze dat zo zou zeggen, had namelijk niemand verwacht! Omdat Noa werkt als presentatrice, zou ze toch wel moeten weten wat ze beter wel en niet kan zeggen? Toch hebben we deze geweldige inkijk van de blondine gekregen!

Noa Vahle verrast iedereen met haar uitspraak

”Stop met groeien!” is wat Noa Vahle in haar Instagram story plaatst. Als je dat zo leest zou het echt alles kunnen zijn! Daarom ook dat fans waarschijnlijk even schrikken van het bericht. Maar gelukkig blijkt het allemaal mee te vallen. Noa bedoelt namelijk natuurlijk haar 2 lieve puppy’s! Het is maar goed dat ze dan ook er een schattige foto bij heeft gedaan van de twee lieve puppy’s die dus volgens Noa veel te snel groeien. Dit is nogal een opluchting voor alle fans, en weer een leuk kiekje in het leven van de blonde presentatrice.