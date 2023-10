Noa Vahle winnaar Televizier-Ring Talent

Noa Vahle is donderdagavond onderscheiden met de Televizier-Ring Talent. De 23-jarige presentatrice en verslaggever van onder meer Vandaag Inside en De Oranjezomer kreeg van het Nederlands publiek de voorkeur boven de andere genomineerden Jurre Geluk en Monica Geuze.

In haar dankwoord richtte Vahle zich in eerste instantie op de mensen die op haar gestemd hebben. Daarnaast ging ook haar dank uit naar ‘iedereen bij Talpa en Viaplay’ en uiteraard ook ‘de mannen van Vandaag Inside’: “Als ik ze niet bedank mag ik nooit meer langskomen”, grapte Vahle, om vervolgens serieus te vervolgen: “Dankjewel voor de weerbaarheid die jullie bij mij hebben gecreĆ«erd en natuurlijk de kans om als 22-jarige naar het WK voetbal te gaan, wat natuurlijk altijd al mijn droom is geweest.”



Daarna kreeg Vahle de lachers op haar hand door ook haar familie even te betrekken in de festiviteiten: “Mijn familie natuurlijk, allereerst: dankjewel voor de kruiwagen”, verwees…