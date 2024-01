Noa Vahle onthult wat voor smerige dingen René van der Gijp haar influistert

Noa Vahle behaalde vorig jaar topprestatie’s als voetbalverslaggeefster en beklom de carrièreladder tot het gezicht van Veronica. Waar heeft Vahle dat denderend succes aan te danken? Grotendeels aan de bemoedigende woordjes van haar collega. “René zegt heel ordinaire dingen voordat ik live ga,” verklapt ze.

Respect afdwingen

Aan Voetbal International vertelt Vahle over haar vliegende start bij Vandaag Inside. “Ik ben als redacteur bij Vandaag Inside begonnen, dus toen heb ik al aan het programma kunnen ruiken”, aldus de dochter van Linda de Mol. Ze kan ontzettend goed overweg met Wilfred Genee, Johan Derksen en de gebrilde van der Gijp. “En het is heel simpel: je dwingt respect af door hard te werken. Dat moet je overal doen, dus ook bij hen. Ik ben ook wel iemand die veel tijd steekt in haar voorbereiding. Daar zou ik nooit nat op gaan.”

Sparren met Hendriks

De 23-jarige voetbalfanate steekt veel op van haar…