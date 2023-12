Noa Vahle is de mannen van Vandaag Inside dankbaar dat ze naar het WK in Qatar werd gestuurd

Noa Vahle is de mannen van Vandaag Inside dankbaar. De presentatrice werd dit jaar verkozen tot Televisier-Ring Talent van het Jaar en brak door op televisie. Dat ze naar het WK in Qatar mocht namens de meest bekeken talkshow van Nederland, daar is ze Wilfred Genee, Johan Derksen en René vand er Gijp nog steeds dankbaar voor.

“Dat ik naar het WK mocht, heb ik wel vooral aan de mannen te danken natuurlijk”, vertelt ze bij Voetbal International. “Zij hebben daar een doorslaggevende stem in gehad. Het is best wel een eer dat ze dat vertrouwen in mij hadden. Het is uniek wat zij met zijn drieën hebben neergezet. Je hoeft het niet altijd met ze eens te zijn, zeker niet. Maar ik vind het geweldig om voor ze op pad te zijn.”



Vahle kwam als redacteur bij het programma binnen. “Het is heel simpel: je dwingt respect af door hard te werken. Dat moet je overal doen, dus ook bij hen. Ik ben ook wel iemand die veel tijd steekt in haar…