Noa Vahle in de Playboy?: ‘Dat mag denk ik niet’

De dochter van Linda de Mol

Noa Vahle kennen we als de dochter van Linda de Mol. Inmiddels heeft ze ook een flinke naam voor haarzelf weten op te bouwen. Dit doet ze voornamelijk de wereld van het voetbal.

Ze begon haar carrière als junior producer bij BNNVARA. Als je de achternaam ‘de Mol’ draagt, dan is de kans natuurlijk groot dat je in de wereld van media terecht komt. Dit heeft haar dan ook zeker een handje geholpen. Het was haar neef Johnny de Mol die haar een eigen sportrubriek gaf in 2021 in het programma HLF8, dat hij destijds presenteerde. In datzelfde jaar ging Noa aan de slag bij Veronica en is daar sindsdien werkzaam als verslaggever.

Sinds september 2022 presenteerde ze op Viaplay de uitzendingen die te maken hadden met de hoofdklasse hockey van zowel de heren als de dames. Ook deed ze het…