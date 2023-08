NN Group | Hoge kapitaalaanwas maakt indruk

De winst van NN Group is in het eerste halfjaar met 66% gedaald naar €586 mln. Die terugval was voor het overgrote deel het gevolg van een boekwinst van ruim €1 mrd op de verkoop van bedrijfsonderdelen in dezelfde periode vorig jaar. Onder meer door het grillige karakter van de winstontwikkeling, hebben beleggers meer oog voor het bedrijfsresultaat (+25% naar €1,4 mrd) en vooral de kapitaalaanwas.



Dat laatste geeft een goede indicatie hoeveel geld een verzekeraar als dividend en via aandeleninkoop kan doorschuiven naar aandeelhouders. Bij NN Group kwam de kapitaalaanwas uit op €997 mln. Dat is 11% meer dan de €899 mln van vorig jaar. De stijging is een flinke opsteker. Door lastige…