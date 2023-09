NN Group | Dividendmotor raakt op stoom

Nationale Nederlanden was een van de 13 fondsen die al bij de lancering in 1983 onderdeel vormden van de EOE-index. Nog voordat de indexnaam werd gewijzigd in AEX, was de onderneming in 1991 met NMB Postbank Groep gefuseerd tot ING. Inmiddels heeft NN Group alweer negen jaar en drie maanden als zelfstandige verzekeraar een eigen beursnotering. In die periode is de koers met 82% gestegen. Dat levert een degelijk koersrendement op van gemiddeld 6,7%, maar net als andere verzekeraars met een notering in Amsterdam is het aandeel vooral in trek dankzij het hoge dividendrendement.



