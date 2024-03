Nissan lanceert nieuwe Metaverse ervaring in het teken van geschiedenis en veiligheid

Nissan Motor Co. heeft aangekondigd dat zij op 7 maart een nieuwe metaverse ervaring hebben gelanceerd, die in het teken staat van de rijke geschiedenis en het belang van veiligheid binnen het bedrijf. De tentoonstelling, genaamd de ‘Heritage Cars & Safe Drive Studio’, biedt bezoekers de unieke kans om drie van Nissans meest iconische auto’s uit hun geschiedenis te bewonderen in een meeslepende virtuele wereld, gecombineerd met interactieve veiligheidsexposities.

Drie tentoonstellingen

Ter ere van het 90-jarig bestaan van Nissan, dat in december begon, toont de studio drie legendarische modellen, elk gepresenteerd in een virtueel ontworpen omgeving die past bij het tijdperk van de auto. De eerste tentoonstelling staat in het teken van de Silvia Q S13, een model dat wereldwijd bekendheid geniet als populaire driftauto. Bezoekers kunnen niet alleen dit historische voertuig bewonderen, maar ook leren over de invloed van de kleur van voetgangerskleding op de waarneming van…