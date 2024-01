Nintendo | Nieuwe top dankzij spel- en filmfantasie en zwakke yen

Nintendo kan model staan voor het positieve beurssentiment in het land van de rijzende zon. In de eerste vijf handelsdagen van het jaar is de koers met bijna 8% gestegen tot het hoogste niveau ooit. De koersopmars brengt de totale winst over de afgelopen twaalf maanden op ruim 45%. Een belangrijke reden voor de rally is de verwachting dat Nintendo in de loop van het jaar een nieuwe spelcomputer aankondigt. In het verleden waren dat altijd goede periodes om in het aandeel te beleggen. In de twaalf maanden na de lancering van de Nintendo Switch (in maart 2017) schoot de koers met 105% omhoog. En bij de introductie van de Nintendo Wii (in september 2006) kwam de koerswinst in deze periode zelfs uit op…