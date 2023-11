Nikkei op hoogste punt in 33 jaar

Overigens zijn we daarmee nog altijd 15% verwijderd van de all time high van 29 december 1989. Toen stond de Nikkei zelfs op 38.957. De beurswaarde van de Japanse aandelen bedroeg toen 45% van het wereldwijde totaal en ruim meer dan nummer twee de Verenigde Staten, dat ‘slechts’ instond voor 33% van het wereldwijde totaal. Tussendoor daalde de Nikkei tot wel 80% op 9 maart 2009 met een stand van 7055,77.



De berekening van de stand vindt sinds 1970 plaats door de krant waaraan de index haar naam ontleent: Nihon Keizai Shimbun (vrij vertaald: Japans Economisch Dagblad). Bij rendementsberekeningen van de Nikkei moeten we er wel rekening mee houden dat de Nikkei, net als de Dow Jones, een prijsgewogen index is: de koersen…