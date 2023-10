Nike | Koers vliegt omhoog na hoger dan verwachte kwartaalwinst

Sportkledingfabrikant Nike is het nieuwe boekjaar sterk begonnen. De omzet steeg in het eerste kwartaal tegen constante valutakoersen met 2% naar $12,9 mrd. Per aandeel kwam de winst uit op $0,94, een toename van 1% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Analisten rekenden in doorsnee op een winst van $0,75 per aandeel. Nike herhaalde zijn outlook voor heel het jaar. Bij een omzetgroei van circa 5% stijgt de brutomarge met 140 tot 160 basispunten.



Beleggers waren tevreden met het kwartaalbericht en zetten het aandeel bijna 7% hoger. Overigens staat de koers nog altijd 20% in de min sinds januari dit jaar. De kledingindustrie kampt met sterk gestegen kosten, terwijl de consument vanwege de hoge inflatie…