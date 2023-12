Nijhuis staat stil bij bijzondere eerste helft in Waalwijk: nul overtredingen – Voetbal International

Nijhuis wordt wel vaker verweten dat hij te weinig fluit of niet snel genoeg een kaart trekt voor een overtreding. In Waalwijk gebeurde echter wel iets heel opmerkelijks. De 46-jarige arbiter hoefde niet een keer voor een overtreding te fluiten. In de tweede helft kwam daar verandering in, maar nog steeds was het aantal overtredingen in het duel tussen RKC en Excelsior bijzonder laag te noemen (negen).