Nieuwsuur presentatrice Marielle Tweebeeke woont in dit miljoenenpand. Zie foto!

Marielle Tweebeeke, presentatrice van het NOS programma Nieuwsuur werd tot voor kort als de beste interviewster van Nederland beschouwd. Totdat ze een blunder maakte met Pieter Omtzigt.

FOUTJE

Ineens bleek Marielle de feiten niet op orde te hebben en Pieter maakte gelijk gehakt van haar. Ineens menen velen dat hiermee haar reputatie in de prullenbak is belandt. Onzin natuurlijk. Iedereen maakt weleens een fout en ook Omtzigt is alles behalve consequent.

Dat bleek wel bij het voorstel om de spreidingswet uit te stellen. Dit voor de kenners. EN ach, financieel zal het Marielle een zorg zijn. Zij en haar man bezitten een prachtig grachtenpand in Amsterdam.

MARIELLE TWEEBEEKE MILJONAIR

Zij kochten dit dubbele benedenhuis in 2014 voor een prijs van 1.250.000¬†euro en namen er een hypotheek op van 693.000 euro. De huidige waarde van het optrekje bedraagt op dit moment zo’n 3 miljoen euro ofwel de overwaarde bedraagt 1.750.000 euro. Kassa.

BEDRIJF

Verder heeft zij samen…