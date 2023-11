Nieuwsupdate:Fidelity’s Ethereum Spot ETF Aanvraag en SEC’s Richtlijnen voor Bitcoin ETF’s ~ Crypto-Gids

De cryptowereld wordt opgeschud door de recente aankondiging van Fidelity, een enorm vermogensbeheerbedrijf, dat een aanvraag heeft ingediend voor een Ethereum Spot ETF. In deze diepgaande analyse zullen we de implicaties van deze aankondiging onderzoeken en tevens duiken we in de recente richtlijnen van de SEC met betrekking tot Bitcoin ETF’s.

Geschiedenis

De geschiedenis van vermogensbeheerders die interesse tonen in crypto-ETF’s gaat terug tot de opkomst van Bitcoin. Echter, Fidelity’s stap om een Ethereum Spot ETF aan te vragen, markeert een nieuwe mijlpaal in de evolutie van digitale activa op Wall Street. Deze stap komt op een moment waarop andere grote bedrijven soortgelijke plannen overwegen.

Fidelity’s Ethereum Spot ETF Aanvraag

Een Ethereum Spot ETF is een beleggingsinstrument dat direct is gekoppeld aan de actuele prijs van Ethereum op de markt. Het opvallende is dat Coinbase is vermeld als de bewaarder van de ETF. Deze stap is significant omdat het mainstream…