Nieuwe woningverkopen VS fors hoger

(ABM FN-Dow Jones) Er zijn in september fors meer nieuwe eengezinswoningen verkocht in de Verenigde Staten dan in de maand ervoor. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel.

Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg met 12,3 procent op maandbasis tot 759.000 stuks. De verwachting van economen lag op 680.000 nieuwe woningen.

Het cijfer voor augustus werd nipt opwaarts bijgesteld van 675.000 tot 676.000.

Op jaarbasis steeg het aantal verkochte woningen in de VS in september met 33,9 procent.