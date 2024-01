Nieuwe wegenbelasting nekt populariteit elektrische auto

Om elektrisch rijden te populariseren is subsidie nodig. Jarenlang was dit dan ook de norm. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling van wegenbelasting (mrb) voor EV’s. Ondanks de zorgen die vanuit de branche worden geuit, gaat de afschaffing van deze maatregel vooralsnog door. In 2024 is de EV nog wegenbelastingvrij. In 2025 is er een kortingsregeling. Maar vanaf 2026 moet je als eigenaar van een EV gewoon volle mep betalen. Dat is – gezien het gewicht van de gemiddelde EV – geen kleinigheidje.

Verschil met benzineauto kan oplopen tot honderden euro’s

Elektrische auto’s zijn, voornamelijk vanwege het gewicht van de accu, nu eenmaal ontzettend zwaar. In ieder geval in vergelijking met de equivalente benzine- of dieselauto. Zwaardere auto’s veroorzaken meer slijtage van het wegoppervlak en dus luidt de gedachte dat je dan ook meer belasting moet betalen. Dat is logisch wanneer je per se een enorme pick-up wil rijden, terwijl je nimmer iets mee gaat…