Nieuwe topkoers voor UMG. Wat nu?

Het aandeel Universal Music Group N.V. (UMG) was 3,0% hoger met een slotnotering van 26,95 euro.

Investtech: “Het aandeel verbrak hiermee het vorige record van november 2021 en bereikte een nieuwe topnotering. De afgelopen week is het aandeel 6,9% gestegen. Het aandeel doorbrak de weerstand bij 26,34 euro in een rechthoek patroon. Dit genereerde een koopsignaal en een verdere stijging tot 35,07 euro in de loop van één jaar en zeven maanden is waarschijnlijk.”

Voor het aandeel wordt maar liefst 41 keer de winst betaald. Charttechnische en fundamentele modules geven aan dat UMG koopwaardig is. Wij zien het eerder als een gemiste kans.

