Nieuwe tools proberen kunstwerken uit de klauwen van AI te houden

“AI” zorgt in klassieke “move fast and break things” fashion voor de nodige problemen. Bijvoorbeeld onder kunstenaars wiens werk ongevraagd wordt gejat om “AI” modellen mee te trainen. Niet gek dan ook dat er gezocht wordt naar manieren om eigen werk te beschermen tegen de grijpgrage handjes van “AI” ontwikkelaars.

Enkel kommer en kwel

“AI”, love it or hate it, het is het ding momenteel en elk groot bedrijf probeert de aandeelhouders ervan te overtuigen dat ze het investeren waard blijft, door ergens in de pijplijn iets met “AI” te doen. We zitten er de komende tijd nog zeker aan vast. In ieder geval totdat volgend jaar het volgende nieuwtje uit Silicon Valley komt dat de wereld gegarandeerd compleet gaat veranderen.

Een voorbeeld van iemand die stevig in het “hate it” kamp hoort, is Eveline Frölich: een beeldend kunstenaar uit Stuttgart die sprak met CNN. Zij gaf aan hulpeloos te hebben toegekeken terwijl “AI” tools dreigden haar…