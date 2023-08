Nieuwe tegenslag voor de laan uitgestuurde radio DJ Wietze de Jager. Zie foto’s

TEGENSLAG WIETZE DE JAGER

Al lange tijd heeft radio DJ Wietze de Jager zijn villa in Zwolle te koop staan en wel voor een vraagprijs van 1.250.000 euro. Hij kocht de villa in 2019 voor 820.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 1,3 miljoen. Kort geleden vierd er eindelijk een bod uitgebracht op zijn villa, maar Wietze is niet tot zaken gekomen met de aspirant- koper.

Bekendeburen ontdekte namelijk dat Wietze zijn villa uit de verkoop heeft gehaald en dat zegt eigenlijk genoeg. Het wil hem naar niet lukken om een koper te vinden. En dit is niet de enige tegenslag

RADIO 3FM

Volgens de toonaangevende radiocolumnist Patrick Kicken gaat Wietze aan de slag bij radio 3FM, nadat hij bij radio 538 van de ochtendshow was gehaald na geklaag dat het werken in de vroege ochtend niet te doen is in combinatie met een gezin.

Dit betekent wel fors inleveren qua salaris. En dan zou het prettig zijn als de villa wordt verkocht. Een villa die zeker een lust voor het oog…