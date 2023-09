Nieuwe series op Prime Video in september 2023

Old man Bezos verkoopt al even geen boeken meer vanuit zijn garage. Amazon is ondertussen een e-commerce gigant van ongekend formaat. Maar daar blijft het niet bij! Zo heeft Amazon zich ondertussen ook in de streaming war gemengd met Prime Video.

Prime is in Nederland vooral bekend van de Rings of Power Lord of the Rings serie, die dient als vlaggenschip van de streamingdienst. Maar Prime heeft meer te bieden dan alleen die ene serie. In dit artikel nemen we alvast een kijkje naar streaming content die de komende maand te zien zal zijn.

A Clockwork Orange

Goedendag Chellovecks, zijn jullie klaar voor wat ouderwetse ‘ultra violence?’ Stanley Kubricks A Clockwork Orange is nogal een vreemde film om uit te moeten leggen aan iemand die hem nog nooit heeft gezien. Bizar, gewelddadig en doordrenkt met humor zwarter dan zwart. Denk je daarbij in dat de film niet het product is van onze huidige, wat meer laissez faire samenleving. Twee jaar na A Clockwork Orange kwam…