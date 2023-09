Nieuwe releases op Netflix in september 2023

Hoewel er anno 2023 meer concurrentie is dan ooit op de streamingmarkt, blijft Netflix in Nederland ruimschoots de grootste. Sinds de start van Disney+ is veel content van het platform verdwenen, maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt door de enorme toestroom van Netflix originals.

Qua abonnementen heb je drie opties. Basic (€ 7,99 per maand) verschaft toegang tot een enkel apparaat en heeft de laagste beeldkwaliteit. Met standaard (€ 11,99 per maand) krijg je de mogelijkheid je account met 1 iemand te delen en is het mogelijk content in HD te streamen. Premium (€ 15,99 per maand) verschaft toegang tot 4 apparaten met streaming in ultra HD-kwaliteit. Deze maand zowel nieuw werk als oude bekenden. Alle drie zijn ze vanaf 1 september te zien op Netflix.

Niet zomaar een seizoen, maar het laatste. Disenchantment is een animatieserie van Matt Groening, ook wel bekend van hits als de Simpsons en Futurama. Matt heeft een kenmerkende stijl, en Disenchantment is zeker…