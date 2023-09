Nieuwe releases op Netflix in oktober 2023

Op de streamingmarkt zijn er steeds meer aanbieders toegetreden. Toch blijft Netflix het meest gebruikte streamingplatform in Nederland. Sinds de introductie van Disney+ is er veel content verdwenen van Netflix. Deze leegte wordt nu opgevuld door een groeiend aanbod aan Netflix Originals.

In oktober keren er veel series terug op Netflix. Ook worden er wat oudere films opnieuw online gezet. In dit artikel lees je meer over de content die je deze maand kan verwachten.

Lupin – seizoen 3

Het derde seizoen van de Franstalige serie “Lupin” werd al aangekondigd vóór de release van seizoen 2. In deze serie volgen we het verhaal van Assane Diop, een personage gebaseerd op de Franse legende Arsène Lupin.

In “Lupin” zien we Assane misdaden plegen om onrecht recht te zetten. 25 jaar geleden werd zijn vader ten onrechte beschuldigd van diefstal van een kostbare ketting. Gedurende het verhaal ontdekt Assane de onschuld van zijn vader en besluit hij wraak te…