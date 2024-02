Nieuwe recordstanden Amerikaanse aandelen leiden niet tot hoogtevrees

De nieuwe recordstanden voor Amerikaanse aandelen leiden niet tot hoogtevrees. Voorlopig zorgen het monetaire beleid, de economische groei en de winstontwikkelingen voor rugwind voor Amerikaanse aandelen. Hoewel beleggers zich er terdege van bewust zijn dat ook nu de beursbomen niet tot in de hemel groeien, lijkt een onderzoek van het Zwitserse UBS over recordstanden op de financiële markten de overtuiging van de vermogensbeheerders van Optimix voorlopig te bevestigen: Na het bereiken van een vers record houdt de trend vaak aan: een jaar nadien staat de index gemiddeld 12% hoger, twee jaar later 23% en drie jaar erna 39%.

Optimix heeft al vaker betoogd dat de Magnificent Seven aandelen aan de dure kant zijn, maar elke keer weer lossen zij de hooggespannen verwachtingen wel in.

Daarom heeft Optimix in de afgelopen maand de weging naar aandelen en specifiek naar de S&P 500 Index verhoogd. Dit is ten koste gegaan van posities in korte Nederlandse staatsobligaties en aandelen in…