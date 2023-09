Nieuwe Nintendo Switch op komst?

Lichtelijk teleurgesteld waren we wel toen het nieuws werd bevestigd dat er in de budgetten van Nintendo voor 2023 geen rekening werd gehouden met een nieuwe Switch. Dat leidde zelfs even tot speculatie dat er helemaal niet meer werd gewerkt aan een tweede Switch. Op den duur moeten we misschien aan een compleet nieuwe console beginnen. Maar de geruchtenmolen is inmiddels wat minder stellig wat dat betreft. Het lijkt ondertussen vrij zeker dat we in 2024 zullen worden getrakteerd op een nieuwe Switch!

Eén Switch per persoon

Eerder dit jaar gaf Shuntaro Furukawa, de president van Nintendo, tegenover Bloomberg aan dat wat hem betreft een Switch per huishouden niet voldoende is. Het doel was niets minder dan evenveel Switches als er mensen zijn op de afzetmarkt. Het lijkt ons eerder praat voor de Bühne. Wel gaf het aan dat Nintendo destijds nog volop inzette op de huidige versies van de Switch.

De productie van de console, waarvan er ondertussen bijna 126…