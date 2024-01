Nieuwe Memecoin zorgt voor indrukwekkende koers

Het is niet meer bij te houden op het Solana (SOL) netwerk. Als gevolg van een indrukwekkende stijging in 2023, boeken verschillende projecten op het platform ook bijzondere winsten. Wen (WEN) is een nieuw project waar nu de pijlen op gericht lijken te zijn. Het project lanceerde een succesvolle airdrop via de gedecentraliseerde exchange (DEX) Jupiter.

Een meme coin is een cryptocurrency die is gemaakt met het doel een grap te zijn of voor amusement in plaats van voor serieus gebruik. Aan de naam kun je dit ook al een beetje aflezen. Memecoins worden vaak gemaakt om de draak te steken met andere cryptocurrencies of om te profiteren van internet memes en trends.

Ze zijn vaak niet bedoeld om serieus te worden genomen en zullen naar verwachting ook geen echte waarde hebben. Enkele voorbeelden van memecoins zijn Dogecoin en Shiba Inu. Vooral Dogecoin lijkt echter langzaam te evalueren van een memecoin naar een echte cryptocurrency. Dit omdat er langzaam nut…